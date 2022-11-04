Один сухогруз в пятницу покинул украинский порт в рамках зерновой сделки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Из украинского порта в пятницу вышло только одно судно с 12,5 тысячами тонн подсолнечного масла, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Сегодня одно судно Mavka покинуло украинский порт Черноморск, оно перевозит 12,5 тысяч тонн подсолнечного масла в Румынию в рамках Черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В СКЦ уточнили, что "в настоящее время в украинских портах находятся только два судна в рамках инициативы".

Кроме того, 110 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 19 груженых судов готовятся к прохождению инспекции в турецких территориальных водах.

"По состоянию на 4 ноября общий тоннаж зерна и другого продовольствия, экспортированных из трех украинских портов, составляет более 10 млн тонн", - подчеркивается в сообщении.