По "зерновому коридору" вывезли уже 10 млн тонн зерна

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что за три месяца работы "зернового коридора" через него по всему миру было доставлено 10 млн тонн зерна, и призвал приложить усилия к продлению сделки.

"Я рад сообщить, что сегодня инициатива достигла новой отметки: 10 млн тонн зерна и других продуктов питания было перевезено через черноморский коридор", - заявил Гутерриш в четверг. Он отметил, что на это потребовалось всего три месяца.

Генсек вновь поблагодарил президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана за вклад в поддержание "зернового коридора" открытым.

Он в очередной раз отметил, что теперь всем участникам инициативы необходимо приложить усилия к ее продлению, а также к устранению всех оставшихся препятствий, которые мешают экспорту российских удобрений и продовольствия.

29 октября в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

2 ноября Россия возобновила исполнение соглашения. В Минобороны РФ сообщили, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.