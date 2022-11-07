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WSJ сообщила о планах Meta уволить тысячи сотрудников

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Компания Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на этой неделе планирует объявить о масштабных сокращениях сотрудников, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По словам собеседников издания, увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, а соответствующее объявление будет сделано уже в среду. По состоянию на конец сентября в Meta, по данным самой компании, насчитывалось 87 тысяч сотрудников.

Как отмечает The Wall Street Journal, запланированные увольнения станут первым масштабным сокращением численности персонала за всю 18-летнюю историю компании. Правда, в процентном отношении доля уволенных сотрудников будет меньше, чем в Twitter, где штат после покупки соцсети Илоном Маском может сократиться вдвое, но в абсолютных значениях сокращения станут рекордными для индустрии.

Издание напоминает, что Meta, как и другие технологические гиганты, начала активно нанимать сотрудников во время пандемии коронавируса: в 2020-2021 годах компания увеличила штат сотрудников более чем на 27 тысяч человек, а за первые девять месяцев этого года еще на 15 тысяч. При этом в 2022 году акции Meta упали более чем на 70%.

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