Акционер Meta призвал компанию сократить штат и умерить амбиции в сфере метавселенной

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американской Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) следует сократить рабочие места и умерить амбиции по созданию метавселенной, считает один из ее акционеров.

Глава инвесткомпании Altimeter Capital, владеющей небольшим пакетом акций Meta, Брэд Герстнер направил открытое письмо Марку Цукербергу, в котором призвал главу Meta принять решительные меры для оптимизации операций компании и остановить падение цены ее акций.

"Как и многие другие компании в мире нулевых процентных ставок, Meta оказалась там, где все "слишком" - слишком много людей, слишком много идей и слишком мало срочности", - цитирует письмо Герстнера газета The Wall Street Journal.

По мнению инвестора, Meta следует сократить расходы на оплату труда на 20%.

"Ни для кого не секрет, что компании Кремниевой долины - от Google и Meta до Twitter и Uber - могут достигать тех же самых показателей выручки с меньшим количеством сотрудников", - написал он.

По данным на конец второго квартала 2022 года, число сотрудников Meta составляло 83 553 человека - на 32% больше, чем годом ранее.

Герстнер также рекомендует компании сократить инвестиции в развитие метавселенной, которую Цукерберг считает будущим Meta и в которую планирует ежегодно инвестировать более $10 млрд.

Герстнер же полагает, что эти инвестиции нужно ограничить уровнем до $5 млрд в год. По его словам, объявленные Meta планы вложений в развитие метавселенной являются "чрезмерными и ужасающими даже по меркам Кремниевой долины".

Несмотря на крупные инвестиции, Meta пока далека от своих целей в плане развития метавселенной. Число ежемесячно активных пользователей ее ключевого продукта в этом направлении - Horizon Worlds - составляет на данный момент менее 200 тыс., отмечает The Wall Street Journal.

"Люди не понимаю, чем вообще является метавселенная", - написал Герстнер.

Свое письмо он завершил словами, что продолжает верить в будущее Meta.

Altimeter Capital на конец второго квартала 2022 года владела 2,5 млн акций Meta, стоимость которых оценивалась в $320 млн, свидетельствуют данные FactSet. Она не входит в число 15 крупнейших институциональных инвесторов компании.

Стоимость акций Meta упала на 50% за последние 18 месяцев, капитализация компании сократилась более чем на $600 млрд. Бумаги Meta теряют 0,5% в ходе предварительных торгов во вторник.