Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Amazon может начать увольнения сотрудников на этой неделе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc намерен сократить около 10 тысяч сотрудников, увольнения начнутся уже на этой неделе, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Это станет крупнейшим сокращением штата в истории компании.

По словам источников, увольнения в первую очередь затронут подразделения, где разрабатываются устройства, в том числе голосовой помощник Alexa, а также розничное подразделение.

ЭкономикаWSJ сообщила о планах Meta уволить тысячи сотрудниковЧитать подробнее

Сокращение штата во время критического для ритейлеров сезона праздничных покупок показывает, насколько быстро ухудшение ситуации в мировой экономике повлияло на компанию и заставило ее задуматься о чрезмерном числе сотрудников, отмечается в статье.

Ранее другие американские СМИ уже писали со ссылкой на источники о том, что Amazon проводит масштабный пересмотр своего бизнеса на предмет сокращения расходов и планирует обратить особое внимание на подразделение по выпуску устройств.

Над Alexa работают свыше 10 тыс. сотрудников, при этом подразделение по выпуску устройств в целом в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год, свидетельствуют внутренние документы, оказавшиеся в распоряжении The Wall Street Journal.

Глобальный штат компании насчитывает порядка 1,5 млн человек.

Котировки акций Amazon снижаются на 1,9% в ходе торгов в понедельник. Рыночная стоимость ритейлера с начала текущего года упала почти на 41% (до $1,03 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 28%.

Amazon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

"Детский мир" выкупит акции у несогласных с реорганизацией по 71,5 руб. за бумагу

Правительство Германии национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома"

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"

ФАС получила ходатайство ижевской компании о покупке бизнеса KFC в России

Новый премьер Ирака назвал комфортной для страны цену на нефть в $100 за баррель

Новый премьер Ирака назвал комфортной для страны цену на нефть в $100 за баррель

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" по прокачке нефти в 2023 г. на 5,99%

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" по прокачке нефти в 2023 г. на 5,99%

"ЛУКОЙЛ" переименует президента в CEO и упразднит правление

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });