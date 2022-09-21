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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Meta планирует урезать расходы на 10%, в том числе за счет сокращения штата

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) пытается урезать расходы, в том числе за счет сокращения рабочих мест, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания проводит крупные сокращения в рамках реорганизации департаментов, ограничивая при этом подпадающих под увольнение сотрудников в возможности получения места в каком-либо другом подразделении.

Meta планирует урезать расходы как минимум на 10% в следующие несколько месяцев, отмечают источники. Добиться экономии на расходах компания, по их словам, планирует главным образом за счет сокращения штата.

В июле главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг заявлял, что компании придется перенаправить ресурсы в приоритетные для нее направления в условиях ухудшения операционной среды.

По данным на конец второго квартала, число сотрудников Meta составляло 83 553.

Акции Meta теряют в цене 0,1% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 57%.

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