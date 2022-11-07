Ryanair вернулся к прибыли в I финполугодии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в первом полугодии 2023 финансового года получил чистую прибыль благодаря восстановлению объема перевозки пассажиров.

Чистая прибыль авиакомпании за финполугодие, которое завершилось 30 сентября, составила 1,37 млрд евро по сравнению с убытком в 48 млн евро за сопоставимый период прошлого года, сообщается в отчетности.

При этом выручка увеличилась более чем в три раза - до 6,62 млрд евро с 2,15 млрд евро.

Перевозки пассажиров взлетели до 95,1 млн по сравнению с 39,1 млн человек годом ранее. Загруженность рейсов поднялась до 94% с 79%.

Ryanair прогнозирует, что перевозки пассажиров по итогам текущего фингода составят 168 млн человек, а скорректированная прибыль составит 1-1,2 млрд евро.

Капитализация компании на торгах в Дублине снизилась на 19,3% с начала года, до 13,99 млрд евро.