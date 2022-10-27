Lufthansa заявила о выходе из пандемийного кризиса

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG получила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года, нарастила выручку почти вдвое и заявила о выходе из пандемийного кризиса.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль перевозчика в июле-сентябре составила 809 млн евро по сравнению с убытком в размере 72 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 1,13 млрд евро по сравнению с 251 млн годом ранее и совпала с предварительной оценкой компании.

Квартальная выручка выросла до 10,1 млрд евро с 5,2 млрд евро годом ранее.

"Lufthansa с экономической точки зрения оставила пандемию (коронавируса - ИФ) позади и смотрит оптимистично в будущее. Спрос на авиапутешествия не ослабевает", - заявил глава авиакомпании Карстен Шпор.

Услугами Lufthansa воспользовались более 33 млн пассажиров в минувшем квартале по сравнению с порядка 20 млн человек в предыдущем году.

В четвертом квартале авиаперевозчик ожидает также получить операционную прибыль, несмотря на сезонное снижение спроса. Компания сохранила годовой прогноз для скорректированной EBIT в размере более 1 млрд евро, скорректированного показателя свободного денежного потока - выше 2 млрд евро.

Акции Lufthansa дорожают на 0,5% в начале торгов в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла на 8,1%, до 7,9 млрд евро.