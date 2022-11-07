Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Суд отказал FESCO в принятии мер обеспечения по иску к Зиявудину Магомедову и офшорам

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) в просьбе принять меры обеспечения по иску к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, ДВМП просило суд запретить АО "Новый регистратор" (Москва), а также любому иному вновь определенному держателю реестра акционеров общества учитывать на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Envartia Consulting Ltd и Smartilicious Consulting Ltd при принятии решений по ряду вопросов, и в том числе о распределении прибыли.

ДВМП также просило суд арестовать акции пароходства, находящиеся на счетах этих кипрских компаний, на сумму 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.

Необходимость принятия обеспечительных мер ДВМП мотивировало тем, что их непринятие "приведет к причинению значительного ущерба истцу".

Суд пришел к выводу о том, что "заявитель не представил доказательств (документально не обосновал) причины обращения с заявлением..., не представил доказательств, подтверждающих его доводы".

Арбитражный суд Москвы 25 октября зарегистрировал иск ПАО "ДВМП" к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн. В качестве ответчиков в иске, кроме Магомедова и кипрских компаний, указаны Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

Предварительное заседание по иску назначено на 21 декабря.

Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.

"Решение о подаче иска было принято по завершении двухлетнего финансового аудита компании, который проводился согласно поручению совета директоров, которое было дано в сентябре 2020 года. По результатам проведенного анализа был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров", - ранее сообщили журналистам в FESCO.

"Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО "ДВМП". Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд. В противном случае долговая нагрузка может значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам, в части необходимости обслуживания непрофильного долга", - сообщили в группе.

В Мещанском суде завершается процесс над основателем группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым и его братом, бывшим сенатором Магомедом Магомедовым. Они остаются под стражей с весны 2018 года. Им вменяют создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения, гособвинение попросило для них 24 и 21 год лишения свободы.

Ранее суды по иску Генпрокуратуры к братьям обратили в доход государства $750 млн.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП Арбитражный суд Москвы Зиявудин Магомедов Новый регистратор Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

СД "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации в частную компанию

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

На внедрение российского ПО на предприятиях выделят 28 млрд рублей из бюджета

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии

В Goldman Sachs прогнозируют рост китайских акций на 20% при полной отмене COVID-мер

В Goldman Sachs прогнозируют рост китайских акций на 20% при полной отмене COVID-мер

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,9%

WSJ сообщила о планах Meta уволить тысячи сотрудников

Twitter отложил введение платы за подтвержденную учетную запись

Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });