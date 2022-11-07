Суд отказал FESCO в принятии мер обеспечения по иску к Зиявудину Магомедову и офшорам

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) в просьбе принять меры обеспечения по иску к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, ДВМП просило суд запретить АО "Новый регистратор" (Москва), а также любому иному вновь определенному держателю реестра акционеров общества учитывать на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Envartia Consulting Ltd и Smartilicious Consulting Ltd при принятии решений по ряду вопросов, и в том числе о распределении прибыли.

ДВМП также просило суд арестовать акции пароходства, находящиеся на счетах этих кипрских компаний, на сумму 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.

Необходимость принятия обеспечительных мер ДВМП мотивировало тем, что их непринятие "приведет к причинению значительного ущерба истцу".

Суд пришел к выводу о том, что "заявитель не представил доказательств (документально не обосновал) причины обращения с заявлением..., не представил доказательств, подтверждающих его доводы".

Арбитражный суд Москвы 25 октября зарегистрировал иск ПАО "ДВМП" к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн. В качестве ответчиков в иске, кроме Магомедова и кипрских компаний, указаны Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

Предварительное заседание по иску назначено на 21 декабря.

Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.

"Решение о подаче иска было принято по завершении двухлетнего финансового аудита компании, который проводился согласно поручению совета директоров, которое было дано в сентябре 2020 года. По результатам проведенного анализа был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров", - ранее сообщили журналистам в FESCO.

"Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО "ДВМП". Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд. В противном случае долговая нагрузка может значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам, в части необходимости обслуживания непрофильного долга", - сообщили в группе.

В Мещанском суде завершается процесс над основателем группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым и его братом, бывшим сенатором Магомедом Магомедовым. Они остаются под стражей с весны 2018 года. Им вменяют создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения, гособвинение попросило для них 24 и 21 год лишения свободы.

Ранее суды по иску Генпрокуратуры к братьям обратили в доход государства $750 млн.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.