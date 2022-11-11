Суд 14 декабря рассмотрит очередное заявление о банкротстве Зиявудина Магомедова

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 14 декабря заседание по проверке обоснованности заявления ООО "ГК "Инфраструктура" о банкротстве совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова, следует из картотеки суда.

Это не первое заявление о банкротстве бизнесмена.

Девятый арбитражный апелляционный суд 26 января подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 1 декабря 2021 года оставил без рассмотрения заявление ОАО "Глобалэлектросервис", входящего в группу "Сумма", о банкротстве Магомедова.

В оспариваемом документе пояснялось, что требование о банкротстве должника основано на определении Арбитражного суда Москвы от 3 марта 2021 года, в соответствии с которым с Магомедова в пользу компании взысканы 107,3 млн рублей убытков "за совершение неправомерных действий в период с 1 сентября 2015 года по 31 октября 2016 года".

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 июля 2021 года отменил определение суда первой инстанции о взыскании компенсации, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков было отказано.

Таким образом, на дату заседания "отсутствует вступивший в законную силу судебный акт о взыскании с З.Магомедова в пользу ОАО "ГлобалЭлектроСервис" суммы задолженности", отмечалось в определении суда.

3 ноября 2022 года Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ООО "Стройновация" о банкротстве Магомедова.

В определении суда пояснялось, что требование "Стройновации" основано на решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26 ноября 2020 года, в соответствии с которым ряд лиц, в том числе Магомедов, а также АО "ГлобалЭлектроСервис", привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Стройновация".

При этом производство по спору в части определения размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. В документе отсутствует указание на взыскание с Магомедова задолженности. Таким образом, на дату судебного заседания отсутствует вступивший в законную силу судебный акт о взыскании с Магомедова долга в пользу заявителя, подчеркивалось в документе.

Поскольку в материалах дела находится поступившее 26 мая 2022 года заявление ООО "ГК "Инфраструктура" о банкротстве Зиявудина Магомедова, суд пришел к выводу об отказе во введении в отношении должника процедуры банкротства, заявление ООО "Стройновация" оставлено без рассмотрения, говорилось в определении Арбитражного суда Москвы.

В Мещанском суде Москвы завершается процесс по уголовному делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедова о о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях. Бизнесмены находятся под арестом с весны 2018 года. Государственное обвинение запросило для братьев Магомедовых длительные сроки лишения свободы. Еще два десятка фигурантов дела арестованы заочно.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

В октябре Московский городской суд оставил без изменений решение об обращении в доход государства $750 млн по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым.