Суд зарегистрировал иск FESCO к Зиявудину Магомедову на 80 млрд рублей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей, сообщается в картотеке суда.

Заявление подано 25 октября и пока не принято к производству.

В качестве ответчиков в иске также указаны кипрские Envartia Consulting Ltd, Smartilicious Consulting Ltd., Maple Ridge, а также компании Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.

"Решение о подаче иска было принято по завершении двухлетнего финансового аудита компании, который проводился согласно поручению совета директоров, которое было дано в сентябре 2020 года. По результатам проведенного анализа был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров", - сообщили журналистам в FESCO.

"Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО "ДВМП". Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд. В противном случае долговая нагрузка может значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам, в части необходимости обслуживания непрофильного долга", - сообщили в группе.

В Мещанском суде Москвы завершается процесс по делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Им вменяют создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения. Бизнесмены находятся под арестом с весны 2018 года. Гособвинение запросило для братьев Магомедовых 24 и 21 год лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность изъятия у братьев $750 млн по иску Генпрокуратуры.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысчя TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.