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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Суд зарегистрировал иск FESCO к Зиявудину Магомедову на 80 млрд рублей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей, сообщается в картотеке суда.

Заявление подано 25 октября и пока не принято к производству.

В качестве ответчиков в иске также указаны кипрские Envartia Consulting Ltd, Smartilicious Consulting Ltd., Maple Ridge, а также компании Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.

"Решение о подаче иска было принято по завершении двухлетнего финансового аудита компании, который проводился согласно поручению совета директоров, которое было дано в сентябре 2020 года. По результатам проведенного анализа был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров", - сообщили журналистам в FESCO.

"Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО "ДВМП". Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд. В противном случае долговая нагрузка может значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам, в части необходимости обслуживания непрофильного долга", - сообщили в группе.

В Мещанском суде Москвы завершается процесс по делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Им вменяют создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения. Бизнесмены находятся под арестом с весны 2018 года. Гособвинение запросило для братьев Магомедовых 24 и 21 год лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность изъятия у братьев $750 млн по иску Генпрокуратуры.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысчя TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

Зиявудин Магомедов Сумма ДВМП Арбитражный суд Москвы FESCO
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