Путин сообщил, что в боях в зоне СВО принимают участие 50 тыс. мобилизованных

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Около 80 тыс. мобилизованных граждан находятся в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тыс. человек принимают участие в боевых действиях, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.

"У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне (проведения СВО - ИФ). Остальные все - на полигонах", - сказал он.

При этом Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых действий. "Внимание нужно проявлять ко всем - где бы они ни находились", - подчеркнул он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что 300 тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятий частичной мобилизации, завершившихся 29 октября.