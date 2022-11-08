Brent подешевела до $97,6 за баррель

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник, поскольку большинство трейдеров уже почти не верит в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19.

Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. Однако эксперты Goldman Sachs считают, что власти страны всё же готовятся смягчить подход к борьбе с COVID-19, что может произойти в следующем году, передает Bloomberg.

7 ноября в Китае за сутки было заявлено о выявлении более 7 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за шесть месяцев.

К 8:15 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,32%), до $97,61 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,65 (0,7%), до $97,92 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,31 (0,34%), до $91,48 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,82 (0,9%), до $91,79 за баррель.

"Нефтяной рынок обеспокоен перспективами спроса, и нам хотелось бы иметь больше ясности в отношении планов Китая по открытию экономики", - сказал Market Watch аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Строгие карантинные меры в КНР, результатом которых стали локдауны в ряде крупных городов, являются одним из ключевых факторов, сказывающихся на перспективах спроса на нефть.

Среди других важных событий на рынке - начавшееся сокращение добычи странами ОПЕК+, а также скорое вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.