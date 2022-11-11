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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Три судна с продовольствием вышли из украинских портов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в среду вышли три сухогруза с соевыми бобами и пшеницей, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Сегодня три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 36 350 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Brave Leader отравилось в Тунис с 21,6 тыс. тонн пшеницы. Сухогруз Bahar K доставит в Италию 7,9 тыс. тонн соевых бобов, сухогруз Sally M перевозит в Ливан 6 850 тонн.

Кроме того, в украинские порты направляются пять судов, которые 10 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки.

СКЦ отмечает, что 72 сухогруза, которые могут вывезти около 2 млн тонн агропродукции, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 8 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

"По состоянию на 10 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 10 168 385 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 884 судов: 446 на прибытие в украинские порты и 438 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

СКЦ Украина
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