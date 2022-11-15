Котировки "Детского мира" после взрывного роста перешли к снижению

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Котировки "Детского мира" после взрывного роста на новостях о цене выкупа у несогласных с реорганизацией во вторник утром перешли к коррекционному снижению.

В первые минуты торгов на "Московской бирже" ценные бумаги "Детского мира" подешевели на 2,1% - до 63 рублей за штуку. В понедельник акции компании подорожали на 20,3% (до 64,36 рубля за штуку), а в пятницу, 11 ноября, их рост составил почти 10%.

Цена выкупа акций у акционеров "Детского мира", которые не будут голосовать по вопросу о реорганизации компании в частную или проголосуют "против", составит 71,5 рубля за бумагу. Цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций ПАО "Детский мир" по результатам торгов на Московской бирже за один месяц, предшествующий дате объявления о предстоящей реорганизации (7 ноября), говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о реорганизации, пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 29 декабря. В голосовании примут участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 ноября. В повестке дня собрания два вопроса: утверждение устава ПАО "Детский мир" в новой редакции и реорганизация ПАО "Детский мир" в форме выделения из него ООО "ДМ".

Акционерный капитал ПАО "Детский мир" разделен на 739 млн акций. Исходя из объявленной цены выкупа акций, капитализация компании составляет 52,8 млрд рублей.

Ранее в ноябре "Детский мир" объявил о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО "Детский мир", частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО.

В 2023 году, после завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО, "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по цене, которая будет установлена на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на "Московской бирже" за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты, сообщала компания.