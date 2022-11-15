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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Котировки "Детского мира" после взрывного роста перешли к снижению

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Котировки "Детского мира" после взрывного роста на новостях о цене выкупа у несогласных с реорганизацией во вторник утром перешли к коррекционному снижению.

В первые минуты торгов на "Московской бирже" ценные бумаги "Детского мира" подешевели на 2,1% - до 63 рублей за штуку. В понедельник акции компании подорожали на 20,3% (до 64,36 рубля за штуку), а в пятницу, 11 ноября, их рост составил почти 10%.

Цена выкупа акций у акционеров "Детского мира", которые не будут голосовать по вопросу о реорганизации компании в частную или проголосуют "против", составит 71,5 рубля за бумагу. Цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций ПАО "Детский мир" по результатам торгов на Московской бирже за один месяц, предшествующий дате объявления о предстоящей реорганизации (7 ноября), говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о реорганизации, пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 29 декабря. В голосовании примут участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 ноября. В повестке дня собрания два вопроса: утверждение устава ПАО "Детский мир" в новой редакции и реорганизация ПАО "Детский мир" в форме выделения из него ООО "ДМ".

Акционерный капитал ПАО "Детский мир" разделен на 739 млн акций. Исходя из объявленной цены выкупа акций, капитализация компании составляет 52,8 млрд рублей.

Ранее в ноябре "Детский мир" объявил о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО "Детский мир", частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО.

В 2023 году, после завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО, "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по цене, которая будет установлена на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на "Московской бирже" за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты, сообщала компания.

Детский мир Мосбиржа ДМ
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