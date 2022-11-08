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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Бывший CEO Puma Бьорн Гульден возглавит adidas

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный исполнительный директор Puma SE Бьорн Гульден возглавит аdidas AG с 1 января 2023 года, говорится в сообщении второго по величине производителя спортивных товаров в мире.

Действующий CEO adidas Каспер Рорстед, руководящий компанией с 2016 года, покинет свой пост в пятницу, 11 ноября, и до конца года его будет временно замещать финансовый директор Харм Ольмейер.

Задачей Гульдена будет вывести adidas из кризиса, последним этапом которого стало расторжение партнерского соглашения с американским музыкантом Канье Уэстом из-за его противоречивых высказываний в твиттере. Adidas прекратит производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с Уэстом, что понизит чистую прибыль компании в 2022 году примерно на 250 млн евро.

Отмечается, что Гульден уже работал в adidas на посту старшего вице-президента с 1992 по 1999 год. Кроме того, он какое-то время возглавлял датскую ювелирную компанию Pandora.

Акции adidas дорожают на 1,5% на торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании рухнула на 54%, до 20,8 млрд евро.

Puma аdidas
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