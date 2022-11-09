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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена евробондов-23

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена евробондов-23
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 43,97%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. До замещения в обращении находились евробонды этого выпуска на 1 млрд евро, ставка купона по ним составляет 3,125%, ближайшая выплата купона приходится на 17 ноября.

"Замещающие" облигации имеют аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября проводит замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже заместила часть выпусков долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, а также часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024 году. Также "Газпром" планирует заместить локальными бондами еврооблигации с погашением в 2024 и 2028 годах, номинированные в евро.

Газпром капитал Газпром
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