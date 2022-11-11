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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

"Газпром" разместил локальные облигации для замещения евробондов-2024 и 2028

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 264,3 млн евро для замещения части выпуска евробондов с погашением в 2028 году и локальные облигации на 268,7 млн евро для замещения части выпуска еврооблигаций с погашением в 2024 году, сообщила компания.

Согласно сообщениям компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 52,87% для выпуска-2028 и 35,83% для выпуска-2024.

"Замещающие" облигации имеют аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Из сообщений "Газпром капитала" следует, что оплатить новые локальные облигации компании можно было не только евробондами соответствующих выпусков, но и денежными средствами. В выпуске-2028 еврооблигациями были оплачены локальные бонды на 199,4 млн евро, денежными средствами - бонды на 64,9 млн евро. В выпуске-2024 евробондами оплачены локальные бонды на 104,8 млн евро, денежными средствами - бонды на 163,9 млн евро. Закон, позволяющий российским компаниям выпускать "замещающие" бонды, разрешает их оплату не только евробондами, но и денежными средствами при условии, что целевым использованием этих средств является приобретение евробондов.

До замещения в обращении находились евробонды "Газпрома" с погашением в ноябре 2028 года на 500 млн евро и евробонды с погашением в ноябре 2024 года на 750 млн евро. Ставка купона по выпуску-2028 составляет 1,85%, по выпуску-2024 - 2,25%.

Июльский указ Путина о еврооблигациях

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже заместила часть выпусков долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, а также часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024 году. Ранее на этой неделе компания сообщила о замещении части еще одного выпуска евробондов в евро - с погашением в 2023 году.

Обмен еврооблигаций "Газпрома" на "замещающие" российские облигации - это эффективный способ обеспечения выплат российским держателям на фоне их блокировки западной инфраструктурой, отмечал ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Газпром капитал Газпром
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