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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 3,8% на корпоративных новостях

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - На старте торгов четверга на "Мосбирже" котировки Сбербанка подскочили более чем на 3% на корпоративных новостях.

В первую минуту торгов обыкновенные акции Сбербанка дорожали до 132 рублей за штуку, что на 3,8% выше уровня закрытия вечерних торгов накануне. "Префы" банка выросли на 3%.

Сбербанк в октябре 2022 года получил 122,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Finopolis. Таким образом, чистый убыток Сбербанка за 9 месяцев 2022 года по РСБУ мог составить 72,8 млрд рублей.

Греф также сообщил, что Сбербанк возвращается к раскрытию части информации: начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты каждый месяц.

Сбербанк Герман Греф Мосбиржа
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