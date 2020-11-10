Производитель растительного мяса неожиданно получил квартальный убыток

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных аналогов мяса Beyond Meat неожиданно завершил третий квартал 2020 финансового года с чистым убытком $19,3 млн, или 31 цент на акцию, против чистой прибыли в размере $4,1 млн, или 6 центов на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка компании выросла на 2,7% и достигла $94,436 млн против $91,961 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 5 центов на акцию при выручке в $132,4 млн.

"Наши финансовые результаты отражают квартал, когда впервые с начала пандемии мы испытали на себе всю тяжесть и непредсказуемость COVID-19", - прокомментировал отчет гендиректор Beyond Meat Итан Браун.

По его словам, во втором финквартале потребители закупали продукты рекордными темпами, заполняя холодильники на время самоизоляции, что компенсировало спад в сфере общественного питания. Однако в третьем финквартале потребительский спрос ослабел, а ситуация в ресторанном бизнесе не улучшилась, в результате чего финансовые показатели Beyond Meat оказались хуже ожиданий.

С учетом сохраняющейся неопределенности компания решила не давать прогноз по собственным показателям на IV финквартал и на весь текущий год.

Котировки акций Beyond Meat упали более чем на 22% на дополнительных торгах в понедельник после опубликования отчетности. С начала текущего года капитализация компании подскочила практически вдвое и составляет сейчас около $9,8 млрд.