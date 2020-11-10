Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 913 976+518 662

Производитель растительного мяса неожиданно получил квартальный убыток

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных аналогов мяса Beyond Meat неожиданно завершил третий квартал 2020 финансового года с чистым убытком $19,3 млн, или 31 цент на акцию, против чистой прибыли в размере $4,1 млн, или 6 центов на акцию, годом ранее.

Экономический кризис

Квартальная выручка компании выросла на 2,7% и достигла $94,436 млн против $91,961 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 5 центов на акцию при выручке в $132,4 млн.

"Наши финансовые результаты отражают квартал, когда впервые с начала пандемии мы испытали на себе всю тяжесть и непредсказуемость COVID-19", - прокомментировал отчет гендиректор Beyond Meat Итан Браун.

По его словам, во втором финквартале потребители закупали продукты рекордными темпами, заполняя холодильники на время самоизоляции, что компенсировало спад в сфере общественного питания. Однако в третьем финквартале потребительский спрос ослабел, а ситуация в ресторанном бизнесе не улучшилась, в результате чего финансовые показатели Beyond Meat оказались хуже ожиданий.

С учетом сохраняющейся неопределенности компания решила не давать прогноз по собственным показателям на IV финквартал и на весь текущий год.

Котировки акций Beyond Meat упали более чем на 22% на дополнительных торгах в понедельник после опубликования отчетности. С начала текущего года капитализация компании подскочила практически вдвое и составляет сейчас около $9,8 млрд.

Хроника 27 января – 10 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Beyond Meat США Итан Браун коронавирус

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его дома

Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его дома
Выборы в США - 2020

В США уволился ответственный за контроль за выборами чиновник Минюста

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное

Пашинян сообщил, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турецкие миротворцы будут работать в Карабахе вместе с российскими

Канал Fox прервал показ выступления пресс-секретаря Белого дома

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Демонстранты захватили здание парламента Армении

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Демонстранты полностью захватили здание правительства Армении

Демонстранты полностью захватили здание правительства Армении
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы войдут в Нагорный Карабах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');