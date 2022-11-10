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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

RWE удвоила скорректированную чистую прибыль за 9 месяцев

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU -Германская энергетическая компания RWE AG увеличила вдвое чистую прибыль без учета разовых факторов за девять месяцев 2022 года благодаря быстрому развитию операций в сфере возобновляемой энергетики.

Чистая прибыль компании в январе-сентябре составила 2,12 млрд евро против 1,03 млрд евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA повысилась до 4,13 млрд евро с 2,4 млрд евро годом ранее, скорректированная EBIT - до 2,97 млрд евро с 1,34 млрд евро.

За девять месяцев текущего года RWE увеличила генерирующие мощности в сфере "зеленой" энергетики на 1,3 ГВт. Кроме того, строящиеся и приобретенные предприятия повысят объем мощностей еще на 9,4 ГВт, говорится в пресс-релизе.

Расширение портфеля активов в сфере возобновляемой энергетики позволило RWE увеличить производство "зеленой" электроэнергии на 22%.

Скорректированная EBITDA подразделения в сфере офшорной ветроэнергетики в январе-сентябре повысилась до 859 млн евро с 656 млн евро годом ранее, подразделения, объединяющего наземные ветропарки и операции солнечной энергетики, - достигла 649 млн евро против 36 млн евро годом ранее.

Показатель EBITDA без учета разовых факторов международного бизнеса RWE увеличился до 3,49 млрд евро с 1,68 млрд евро годом ранее, германского бизнеса, включающего угольные активы и АЭС, снизился до 633 млн евро с 720 млн евро.

Компания подтвердила прогноз на 2022 год, согласно которому ее скорректированная чистая прибыль составит 2,1-2,6 млрд евро, скорректированные EBITDA и EBIT - соответственно 5-5,5 млрд евро и 3,4-3,9 млрд евро.

Цель по дивидендам за 2022 год сохранена на уровне 0,90 евро на акцию.

С начала 2022 года капитализация RWE увеличилась на 10%.

RWE Германия
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