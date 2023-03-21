RWE увеличила годовую скорректированную прибыль более чем вдвое

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Германская энергетическая RWE AG в 2022 году резко увеличила скорректированную прибыль. Показатель составил 3,23 млрд евро против 1,55 млрд евро в предыдущем году, говорится в пресс-релизе компании.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась до 6,31 млрд евро с 3,65 млрд евро годом ранее, скорректированная прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 4,57 млрд евро против 2,19 млрд евро.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,9 евро на акцию, как и годом ранее. По итогам текущего года руководство таргетирует дивиденды в 1 евро на акцию.

За 2022 год RWE инвестировала 4,4 млрд евро и завершила свыше 30 проектов в 11 странах общей мощностью 2,4 ГВт. В настоящее время компания работает над проектами общей мощностью 6 ГВт. Объем электроэнергии, произведенной с помощью ветрогенераторов и солнечных панелей, в прошлом году подскочил на 22%.

В 2023 году компания ждет скорректированную прибыль в диапазоне от 2,2 млрд евро до 2,7 млрд евро. Скорректированная EBITDA прогнозируется на уровне 5,8-6,4 млрд евро, скорректированная EBIT - 3,6-4,2 млрд евро.

Капитализация RWE снизилась на 7,7% с начала года, до 28,15 млрд евро. Германский фондовый индекс DAX за этот период вырос на 7,3%.