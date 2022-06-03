Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

ЕС дал срок до сентября на выход из "досанкционных" СП с российскими госкомпаниями

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сделки, необходимые для выхода резидентов Евросоюза из совместных предприятий с российскими госкомпаниями, созданных до марта этого года, разрешены на срок до 5 сентября 2022 года.

ЭкономикаОснователь "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕСЧитать подробнее

Это уточнение содержится в документах шестого санкционного пакета ЕС, опубликованного в пятницу.

В список российских компаний, которых касается данный пункт, входят "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", "КАМАЗ", ОАК, "Совкомфлот" и др.

Также не являются нарушением санкционного режима платежи в адрес этих компаний по контрактам, заключенным до 15 мая, поясняется в документе.

ЕС Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера Армении

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

Военная операция на Украине

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Национализация в Запорожской области не затронула частную собственность

Национализация в Запорожской области не затронула частную собственность
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });