Минпромторг РФ не обсуждает передачу завода Toyota в пользу государственного "НАМИ"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сценарий фактического огосударствления производственных активов уходящего с российского рынка игрока автопрома, реализованный в случае с Renault-Nissan, в случае Toyota не рассматривается.

Как сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство не обсуждает вариант передачи активов японского автоконцерна Toyota в пользу ФГУП "НАМИ".

"Пока нет, таких обсуждений не ведется", - сказал он.

ФГУП "НАМИ" уже получило в распоряжение активы двух иностранных участников российского авторынка, решивших прекратить деятельность в России. Сначала за символическую цену институт получил на баланс долю французской Renault в "АвтоВАЗе", затем Минпромторг сообщил об аналогичной схеме в отношении активов японской Nissan.

Российское подразделение автопроизводителя ООО "Тойота Мотор" сообщило о полном прекращении производства в Петербурге в конце сентября. Компания уточняла, что с момента прекращения выпуска автомобилей в начале марта сохраняла полный штат сотрудников, который на конец сентября составлял 2,35 тыс. человек.

Как отмечали в Минпромторге РФ, компания будет сохранять послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus на российском рынке и поддержку местной дилерской сети. Министерство добавляло, что прорабатывает возможные сценарии развития петербургской площадки с властями Петербурга.

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 г. Петербургский завод компании рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 г., выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в РФ (включая бренд Lexus) в январе-сентябре 2022 г. упали в 4,1 раза, до 20,068 тыс. шт. Доля рынка сократилась на 2,7 п.п., до 4,2%.