Toyota начала увольнять сотрудников российского автозавода

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российский автозавод японского автоконцерна Toyota (ООО "Тойота Мотор", Петербург) приступил к увольнению сотрудников.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по труду и занятости Петербурга, сейчас в простое на предприятии находятся 1937 сотрудников. При этом, по оценке компании, общее количество сотрудников ООО "Тойота Мотор" на сентябрь составляло 2,35 тысячи человек.

"Увольнения по соглашению сторон начались с 14 ноября. Toyota вынесла персональное предложение каждому сотруднику, которое включает выплату от 12 средних заработных плат, сохранение на протяжении года после увольнения ДМС, компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тысяч рублей", - сообщили в комитете.

Ранее сообщалось, что ООО "Тойота Мотор" начнет сокращать сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре. Глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко говорил, что основная часть сотрудников будет уволена по соглашению сторон, а не по процедуре сокращения.

Минпромторг в конце сентября сообщил, что ООО "Тойота Мотор" полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. Автопроизводитель обязался сохранить послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети.

В отчетности по итогам второго финквартала Toyota оценила расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн по текущему курсу). Главный бухгалтер концерна Масахиро Ямамото в ходе пресс-брифинга уточнял, что соответствующая "сумма убытков, понесенных в первом полугодии, включает расходы на увольнение уходящих сотрудников и расходы в связи с обесценением активов".

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в России в январе-октябре 2022 года упали на 78,2%, до 21 205 штук. Доля рынка группы сократилась на 3,4 п.п., до 4,2%.