Глава Binance предупредил о возможном скором крахе ряда криптовалютных компаний

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Криптовалютный сектор столкнулся с кризисом, который может привести к краху ряда компаний в ближайшие недели, предупреждает основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао.

Рынку еще предстоит прочувствовать все последствия кризиса вокруг криптовалютной площадки FTX, заявил он в ходе конференции в Индонезии в пятницу. Глобальный финансовый кризис, "возможно, является лучше аналогией нынешним событиям", отметил Чанпэн Чжао.

Ранее на этой неделе Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками FTX в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.

Вслед за этим глава FTX Сэм Банкман-Фрид заявил, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами средств с биржи.

"FTX будет тонуть, и это повлечет за собой каскадный эффект, - сказал Чанпэн Чжао. - В особенности это коснется компаний, имеющих отношение к экосистеме FTX".

Криптовалютная компания BlockFi, которую FTX спасла от банкротства ранее в этом году, в пятницу уведомила клиентов о приостановке вывода средств.

Глава Binance, однако, выразил уверенность в том, что криптовалютный сектор в конечном итоге восстановится. "Рынок вылечит сам себя", - полагает он.

Курс биткойна теряет в цене 3% в пятницу, торгуется на уровне $17 284.