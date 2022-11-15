Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Замглавы ФРС призвал Конгресс ввести "защитные механизмы" для рынка криптовалют

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Федеральной резервной системы по банковскому надзору Майкл Барр считает необходимым, чтобы Конгресс США принял закон о регулировании рынка криптовалют. Барр, занявший свой пост в июле текущего года, во вторник впервые выступит в Конгрессе, сообщает Market Watch.

"Последние события в сфере криптовалют подчеркивают наличие рисков для инвесторов и потребителей, связанных с новыми классами активов и операциями, которые не сопровождаются сильными защитными механизмами", - говорится в тексте заявления Барра, подготовленном для выступления в Конгрессе.

В конце прошлой недели крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве, что повлекло за собой последствия для других представителей сектора. В частности, компания BlockFi уведомила клиентов о приостановке вывода средств.

По словам Барра, "некоторые инновации в финансовой отрасли предлагают инвесторам возможности, однако, как мы увидели за последнее время, многие из них также несут в себе риски". В частности, инвесторы сталкиваются с падением стоимости активов, злоупотреблениями в использовании клиентских средств, мошенничествами, кражами, манипуляциями и отмыванием денег, отмечает он.

"Подобные риски, если они не контролируются, могут нанести вред розничным инвесторам и идут вразрез с целями безопасной и справедливой финансовой системы", - говорится в его заявлении.

Банкротство FTX, хотя и не имеет отношения к банковской системе, за которую Барр отвечает в ФРС, "напоминает нам о возможности системных рисков в случае усиления взаимосвязи криптовалютной системы и традиционной финансовой системы", сказал он.

Говоря о ситуации в банковском секторе США, Барр отметил, что большинство крупных фининститутов страны имеет достаточные денежные резервы. Однако, поскольку экономический рост в Штатах замедляется, давление на банки может усилиться.

"Перспективы экономики ухудшились, что усиливает неопределенность, - заявил Барр. - Ослабление экономики может увеличить нагрузку на домохозяйства и бизнес, а, соответственно, и на банковскую систему".

ФРС США Конгресс Майкл Барр FTX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Курс биткойна упал до минимума за 2 года на новости о банкротстве FTX

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Минцифры обсуждает с провайдерами льготы для переезда сайтов СМИ в публичные "облака"

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября

Криптовалютная биржа Binance решила купить конкурента FTX

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Издатель игры GTA ухудшил годовой прогноз после квартального убытка

Издатель игры GTA ухудшил годовой прогноз после квартального убытка

На внедрение российского ПО на предприятиях выделят 28 млрд рублей из бюджета

Пандемия коронавируса

Apple ждет сокращения поставок iPhone из-за ковид-ограничений на заводе Foxconn

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });