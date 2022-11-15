Замглавы ФРС призвал Конгресс ввести "защитные механизмы" для рынка криптовалют

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Федеральной резервной системы по банковскому надзору Майкл Барр считает необходимым, чтобы Конгресс США принял закон о регулировании рынка криптовалют. Барр, занявший свой пост в июле текущего года, во вторник впервые выступит в Конгрессе, сообщает Market Watch.

"Последние события в сфере криптовалют подчеркивают наличие рисков для инвесторов и потребителей, связанных с новыми классами активов и операциями, которые не сопровождаются сильными защитными механизмами", - говорится в тексте заявления Барра, подготовленном для выступления в Конгрессе.

В конце прошлой недели крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве, что повлекло за собой последствия для других представителей сектора. В частности, компания BlockFi уведомила клиентов о приостановке вывода средств.

По словам Барра, "некоторые инновации в финансовой отрасли предлагают инвесторам возможности, однако, как мы увидели за последнее время, многие из них также несут в себе риски". В частности, инвесторы сталкиваются с падением стоимости активов, злоупотреблениями в использовании клиентских средств, мошенничествами, кражами, манипуляциями и отмыванием денег, отмечает он.

"Подобные риски, если они не контролируются, могут нанести вред розничным инвесторам и идут вразрез с целями безопасной и справедливой финансовой системы", - говорится в его заявлении.

Банкротство FTX, хотя и не имеет отношения к банковской системе, за которую Барр отвечает в ФРС, "напоминает нам о возможности системных рисков в случае усиления взаимосвязи криптовалютной системы и традиционной финансовой системы", сказал он.

Говоря о ситуации в банковском секторе США, Барр отметил, что большинство крупных фининститутов страны имеет достаточные денежные резервы. Однако, поскольку экономический рост в Штатах замедляется, давление на банки может усилиться.

"Перспективы экономики ухудшились, что усиливает неопределенность, - заявил Барр. - Ослабление экономики может увеличить нагрузку на домохозяйства и бизнес, а, соответственно, и на банковскую систему".