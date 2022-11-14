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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ГК "Русагро" задумалась о редомициляции и делистинге с LSE

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" изучает возможности перерегистрации бизнеса и делистинга с Лондонской фондовой биржи (головная структура группы - Ros Agro - зарегистрирована на Кипре).

Делистинг с иностранной биржи или дополнительный листинг будет зависеть от сценария редомициляции, сказал финансовый директор "Русагро" Александр Тарасов на телефонной конференции после презентации квартального отчета.

"Да, есть план по редомициляции", - сообщил он.

""Русагро" изучает все возможности по проведению редомициляции, мы не можем сейчас объявлять ни одно из возможных решений, так как они по-прежнему находятся в работе. В целом наша задача - получить ясность по тому сценарию редомициляции, по которому группа пойдет. Я не буду даже называть конкретные сроки, это наш абсолютный приоритет, и мы рассчитываем, что в относительно ближайшее время мы поймем, по какому сценарию компания пойдет", - отметил Тарасов.

Говоря о перспективах делистинга с иностранной биржи, он заявил, что это связанные вопросы: "Все будет зависеть от того, по какому сценарию будет принята редомициляция". "От этого будут все решения по дополнительному листингу или делистингу", - добавил CFO "Русагро".

Сейчас GDR Ros Agro обращаются на Лондонской фондовой бирже, а также на "Московской бирже".

В июне акционеры "Русагро" утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской фондовой биржи, а также возможность размещения бумаг на другой международной площадке. Решение будет вправе принимать совет директоров.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Компания провела IPO на LSE в 2011 году, в 2014 году ее GDR были допущены к торгам на "Московской бирже". Крупнейшим акционером "Русагро" является Granada Capital CY Limited семьи Вадима Мошковича с долей 49%.

Русагро LSE Александр Тарасов Кипр Ros Agro Мосбиржа Вадим Мошкович Granada Capital
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