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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ФАС получила ходатайство ижевской компании о покупке бизнеса KFC в России

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ООО "Смарт Сервис Лтд" ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants - ресторанов быстрого питания KFC.

ФАС в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания, говорится в сообщении ведомства.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Смарт Сервис Лтд" зарегистрировано в Ижевске, специализацией компании указаны покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Владельцами ООО, по данным ЕГРЮЛ, являются Константин Котов и Андрей Осколков (им принадлежит по 50% долей).

ЭкономикаYum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFCYum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFCЧитать подробнее

В конце октября газета "Коммерсантъ" сообщала, что Yum! Brands начал процесс передачи российского бизнеса, включая 70 собственных ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда, местному партнеру. Покупателем актива издание назвало структуры ижевского франчайзи сети ГК "Фуд-сервис" Котова и Осколкова. Предполагается, что новый владелец постепенно ребрендирует все заведения KFC в России в Rostic's.

В июле Yum! Brands Inc. сообщала, что находится "на продвинутой стадии" процесса передачи прав собственности на рестораны KFC и франшизу в РФ местному игроку. После завершения сделки компания планировала полностью уйти из России. В марте компания приостановила работу собственных ресторанов в РФ, развитие сети и инвестиции, а также пообещала направлять всю прибыль от операций на российском рынке на гуманитарные цели.

В РФ работали около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands - ООО "Ям Ресторантс Раша" - управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

ФАС Yum! Restaurants KFC Смарт Сервис Лтд
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