Российская дочка владельца сети ресторанов KFC сменила название на "Юнирест"

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российская дочка Yum! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) - ООО Ям ресторантс Раша" перед продажей сменила название на "Юнирест", сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

В конце октября американский холдинг Yum! Brands сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" (Ижевск) под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Активы включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов.

После закрытия сделки Yum! Brands прекратит корпоративное присутствие в России.

В середине ноября ФАС России получила от ООО "Смарт Сервис Лтд" ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants.

Как заявлял ранее Котов, сделку по приобретению российских активов KFC планируется закрыть до конца 2022 года, после этого начнется процесс ребрендинга. Новому владельцу предстоит ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России под бренд Rostic's, который ООО "Ям Ресторантс Раша" зарегистрировало 1 сентября этого года.

В РФ работало около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands - ООО "Ям Ресторантс Раша" - управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

В марте Yum! Brands приостановила работу собственных ресторанов KFC в РФ и инвестиции в российский рынок. В мае передала франшизу Pizza Hut местному оператору, который инициировал ребрендинг заведений.

Выручка "Ям Ресторантс Раша" в прошлом году выросла на 31,5%, до 18,29 млрд рублей, чистая прибыль - на 45%, до 1,9 млрд рублей.

Yum! Brands Inc. - крупнейшая в мире компания по числу ресторанов, ей принадлежат сеть KFC, которая специализируется на блюдах из курицы, рестораны мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut. Под ее брендами работают более 50 тыс. ресторанов, большинство управляются франчайзинговыми партнерами.