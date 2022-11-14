Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2245п по индексу МосБиржи во главе с "Детским миром"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне позитивных санкционных новостей; индекс МосБиржи поднялся в район 2245 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "Детского мира", расписки Ozon и акции "Норникеля".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2244,77 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1170,05 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,4%.

Доллар просел до 60,45 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали расписки OZON (+5,4%), акции "Норникеля" (+5,3%), расписки TCS Group (+4,4%), бумаги UC Rusal (+3,2%), Polymetal (+2,4%), Сбербанка (+2,3% и +2,5% "префы"), ВТБ (+1,9%), "НЛМК" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +1% "префы"), "АЛРОСА" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Подешевели акции "РусГидро" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Татнефти" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 20,39 руб. на акцию за девять месяцев 2022 года, в рамках дивполитики.

Совет ЕС по иностранным делам обсудит в понедельник в Брюсселе развитие ситуации на Украине, однако санкции против РФ на этот раз принимать не будет, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник. "Над новыми санкциями против России идет работа. Они будут готовы до конца года", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их в конце прошлой недели на условии анонимности с повесткой совещания глав МИД Евросоюза.

Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России, следует из сообщения биржи. Биржа пришла к заключению, что "не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке".

Тем временем, Соединенные Штаты планируют ввести санкционные меры в отношении ряда физических лиц и компаний, которые, по данным Минфина США, якобы способствуют закупкам Россией технологий военного назначения, сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен. "Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных планов России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", - заявила Йеллен журналистам в кулуарах саммита G20 на индонезийском острове Бали.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, среди лидеров дня оказались акции "Детского мира" (+15,2%), сильно перепроданные ранее, расписки хорошо отчитавшейся на прошлой неделе компании VK (+5,5%) и акции производителей алюминия на фоне китайской программы спасения строительной отрасли. Бумаги "Роснефти" просели из-за разочарований размером промежуточных дивидендов (рекомендовано выплатить 20,39 рубля на акцию за 9 месяцев, рынок ожидал 25-30 руб. на бумагу). Общий объем рекомендованных дивидендов за 9 месяцев составляет 50% от чистой прибыли акционеров "Роснефти" за 6 месяцев, поэтому возможно, что результат 3-го квартала будет учтен в составе финальных дивидендов, которые будут выплачены летом 2023 года. Если выплаты за II полугодие окажутся сравнимыми, то текущая доходность бумаги превысит 11%, что явно выше любого банковского депозита.

Рост бумаг En+ (+4,8%) и "РусАла" связан с сообщением о том, что Лондонская биржа металлов (LME) не намерена отказываться от торговли российским алюминием. Соответственно, просьба американской Alcoa об отказе российскому металлу в торговле на LME не была удовлетворена. Собственно, представить это было сложно, так как российский алюминий один из самых дешевых и "зеленых" в мире.

В Европе также дорожали акции компаний сектора базовых материалов на ожиданиях, что новая китайская программа из 16 пунктов по поддержке строительной отрасли улучшит глобальный спрос на металлы.

Нефть в начале недели скорректировалась вниз. Как бы Китай ни ослаблял карантинные меры, динамика заболеваний COVID-19 в этой стране все еще является восходящей. Распространение коронавируса идет очень высокими темпами, и меры смягчения могут быть быстро отменены, если местная медицина начнет испытывать проблемы с обработкой заболевших, полагает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, рынок акций РФ начал неделю с оптимизма ввиду неплохих отраслевых новостей, а также относительно спокойного внешнего фона (цены на нефть Brent закрепились выше $95 за баррель). В течение торгов ощутимой волатильности на рынке не наблюдалось, так как инвесторы находились в ожидании новых триггеров для формирования последующей динамики.

Локомотивом роста в финансовом секторе выступили бумаги TCS Group без явных корпоративных новостей. Ранее компания заявляла о скором проведении нескольких крупных M&A, также в скором времени ожидается публикация отчетности (23 ноября).

В лидерах роста выступили металлурги во главе с "Норникелем" и En+ (и, как следствие, "Русала") после известий, что LME продолжит импорт отечественной продукции цветной металлургии. Скачок в акциях "Детского мира" произошел на фоне накопившейся перепроданности, расписки VK выросли из-за денежной инъекции в компанию. Продолжили поступательный рост и расписки OZON.

Рост индекса МосБиржи может продолжиться в ближайшие дни с переходом в диапазон 2250-2300 пунктов благодаря росту в отдельных бумагах, как, например, технологического или металлургического секторов. Нефтяной сектор в преддверии эмбарго пока выглядит безыдейно. Придать позитива отечественному рынку может снижение геополитической напряженности после саммита G20, полагает Жильников.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рост рынка акций РФ наблюдался на фоне умерено оптимистичных внешних настроений, геополитических и корпоративных новостей. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление о том, что Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России. При этом в еврозоне вышла сильная статистика по объему промышленного производства в сентябре.

Нефть просела. В опубликованном в понедельник отчете ОПЕК снизил прогноз роста спроса в 2023 году на 0,1 млн б/с, до 2,2 млн б/с. В альянсе полагают, что спрос останется под давлением неопределенности в мировой экономике и геополитике, а также факторов, связанных с пандемией.

В ближайшей перспективе российский рынок могут поддерживать несколько драйверов, в их числе - дивидендные ожидания по выплатам нефтяников, возврат к раскрытию отчетности банками, приток средств на фондовый рынок от закрывающихся депозитов, которые размещались в марте на 6 месяцев под высокие проценты. Индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 2150-2275 пунктов, полагает Бахтин.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,1-1,9% во главе с Nasdaq, который за неделю показал максимальный прирост с марта (+8,1%).

Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал сокращение темпов роста потребительских цен в стране до минимума с января текущего года. Ослабление инфляции вызвало оптимизм инвесторов, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось, отмечает Market Watch.

Тем временем, Демократическая партия по итогам состоявшихся промежуточных выборов сохранит контроль над Сенатом американского Конгресса, прогнозирует телеканал CNN после того, как демократы после подсчета голосов в штате Невада занимают 50 сенатских мест при 49 у республиканцев.

В понедельник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,7%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,4-1%), в США нет единой динамики (Dow подрос на 0,1%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,1-0,7%).

Госсовет КНР в пятницу объявил о сокращении карантина для лиц, контактировавших с зараженными COVID-19, а также для прибывающих в страну из-за рубежа, до пяти дней с семи.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены отыграли почти все утреннее снижение, поддержкой выступают ожидания роста спроса в Китае в результате изменения политики властей страны по борьбе с COVID-19, а также новые меры поддержки экономики.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $95,93 за баррель (-0,1% и +2,5% в пятницу), декабрьская цена WTI - $88,73 за баррель (-0,3% и +2,9% в пятницу).

На прошлой неделе Пекин объявил о сокращении массового тестирования людей на коронавирус, а также о роспуске "карантинных лагерей". В субботу власти страны заявили, что планируют дальнейшие постепенные изменения, благодаря которым ковидные ограничения станут более сфокусированными, но не мягкими.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 3,9%.

Страны ОПЕК в октябре сократили производство нефти на 210 тыс. баррелей в сутки - до 29,49 млн б/с, говорится в отчете картеля. Таким образом, государства, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,59 млн б/с.

ОПЕК снизила на 30 тыс. б/с оценку роста поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, - до 65,6 млн б/с, то есть рост составит 1,9 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. При этом оценка добычи нефти и конденсата в России на 2022 год повышена на 70 тыс. б/с - до 10,93 млн б/с, прогноз на 2023 год сохранен на уровне 10,08 млн б/с. Таким образом, аналитики ожидают роста добычи в РФ на 130 тыс. б/с в 2022 году и снижения на 850 тыс. б/с в 2023 году. Прогноз по добыче в США не изменился.

Увеличение потребления нефти Китаем может совпасть по времени с сокращением предложения на рынке в связи с готовящимся вступлением в силу европейского эмбарго на импорт российской нефти и сокращением добычи ОПЕК+, отмечает агентство Bloomberg.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в минувшие выходные, что вступление в силу европейского эмбарго на закупку нефти в РФ 5 декабря "с большой вероятностью" вынудит Москву продавать часть нефти по цене не выше потолка, установленного США и их союзниками, если Россия хочет избежать существенного сокращения нефтяного экспорта.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Детского мира" (+15,2%), ПАО "Южуралникель" (+10,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+8,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,6%), расписки VK (+5,5%), акции En+ (+4,8%), ПАО "Электроцинк" (+4,1%), "префы" ПАО "Томская распределительная компания" (+19,9%) и "МГТС" (+4%).

Подешевели акции ПАО "Бурятзолото" (-5%), ГДР Ros Agro (-3,3%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-2,7%).

Группа "Русагро" в III квартале сократила чистую прибыль на 93%, до 1,2 млрд руб., сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,64 млрд рублей (из них 10,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,65 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,88 млрд рублей на акции "Детского мира").