ОПЕК в октябре снизила добычу на 210 тыс. б/с и отстает от плана ОПЕК+ на 1,6 млн б/с
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в октябре сократили производство нефти на 210 тысяч баррелей в сутки - до 29,49 млн б/с, говорится в отчете картеля.
Таким образом, государства, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,59 млн б/с.
При этом решение министров ОПЕК+ по сокращению квоты по добыче нефти в октябре было относительно минимальным - всего на 100 тыс. б/с к предыдущему месяцу.
Наибольшее сокращение производства зафиксировано в Саудовской Аравии. Королевство, последние месяцы добывавшее практически на разрешенных уровнях, в октябре сократило показатель на 149 тыс. б/с и теперь отстает от квоты на 166 тыс. б/с.
По-прежнему существенно не выполняют план по производству Ангола, Конго и Нигерия. Ирак отстает от плана на 79 тыс. б/с.
Странами, добыча которых превышает установленный уровень, остаются ОАЭ и Габон.
|База снижения
|добыча в сентябре 2022г
|добыча в октябре 2022г
|изм-е сентября к октябрю
|разрешенная добыча в октябре
|Отклонение от плана
|Алжир
|1057
|1040
|1036
|-4
|1055
|-19
|Ангола
|1528
|1145
|1067
|-78
|1525
|-458
|Конго
|325
|276
|257
|-19
|325
|-68
|Экваториальная Гвинея
|127
|88
|74
|-14
|127
|-53
|Габон
|187
|202
|214
|12
|186
|28
|Ирак
|4653
|4551
|4572
|20
|4651
|-79
|Кувейт
|2809
|2822
|2804
|-18
|2811
|-7
|Нигерия
|1829
|1025
|1057
|33
|1826
|-769
|Саудовская Аравия
|11000
|10987
|10838
|-149
|11004
|-166
|ОАЭ
|3168
|3192
|3186
|-7
|3179
|7
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|26683
|25329
|25104
|-225
|26689
|-1585
|Иран
|2549
|2548
|-1
|Ливия
|1157
|1163
|6
|Венесуэла
|669
|679
|-9
|ВСЕГО ОПЕК
|29704
|29494
|-210