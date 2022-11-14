ОПЕК в октябре снизила добычу на 210 тыс. б/с и отстает от плана ОПЕК+ на 1,6 млн б/с

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в октябре сократили производство нефти на 210 тысяч баррелей в сутки - до 29,49 млн б/с, говорится в отчете картеля.

Таким образом, государства, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,59 млн б/с.

При этом решение министров ОПЕК+ по сокращению квоты по добыче нефти в октябре было относительно минимальным - всего на 100 тыс. б/с к предыдущему месяцу.

Наибольшее сокращение производства зафиксировано в Саудовской Аравии. Королевство, последние месяцы добывавшее практически на разрешенных уровнях, в октябре сократило показатель на 149 тыс. б/с и теперь отстает от квоты на 166 тыс. б/с.

По-прежнему существенно не выполняют план по производству Ангола, Конго и Нигерия. Ирак отстает от плана на 79 тыс. б/с.

Странами, добыча которых превышает установленный уровень, остаются ОАЭ и Габон.