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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ОПЕК в октябре снизила добычу на 210 тыс. б/с и отстает от плана ОПЕК+ на 1,6 млн б/с

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в октябре сократили производство нефти на 210 тысяч баррелей в сутки - до 29,49 млн б/с, говорится в отчете картеля.

Таким образом, государства, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,59 млн б/с.

При этом решение министров ОПЕК+ по сокращению квоты по добыче нефти в октябре было относительно минимальным - всего на 100 тыс. б/с к предыдущему месяцу.

Наибольшее сокращение производства зафиксировано в Саудовской Аравии. Королевство, последние месяцы добывавшее практически на разрешенных уровнях, в октябре сократило показатель на 149 тыс. б/с и теперь отстает от квоты на 166 тыс. б/с.

По-прежнему существенно не выполняют план по производству Ангола, Конго и Нигерия. Ирак отстает от плана на 79 тыс. б/с.

Странами, добыча которых превышает установленный уровень, остаются ОАЭ и Габон.

База снижения добыча в сентябре 2022г добыча в октябре 2022г изм-е сентября к октябрю разрешенная добыча в октябре Отклонение от плана
Алжир 1057 1040 1036 -4 1055 -19
Ангола 1528 1145 1067 -78 1525 -458
Конго 325 276 257 -19 325 -68
Экваториальная Гвинея 127 88 74 -14 127 -53
Габон 187 202 214 12 186 28
Ирак 4653 4551 4572 20 4651 -79
Кувейт 2809 2822 2804 -18 2811 -7
Нигерия 1829 1025 1057 33 1826 -769
Саудовская Аравия 11000 10987 10838 -149 11004 -166
ОАЭ 3168 3192 3186 -7 3179 7
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 26683 25329 25104 -225 26689 -1585
Иран 2549 2548 -1
Ливия 1157 1163 6
Венесуэла 669 679 -9
ВСЕГО ОПЕК 29704 29494 -210
нефть ОПЕК ОПЕК+
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