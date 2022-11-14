Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Йеллен заявила о подготовке санкций для предотвращения доступа РФ к военным технологиям

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют ввести санкционные меры в отношении ряда физических лиц и компаний, которые, по данным Минфина США, якобы способствуют закупкам Россией технологий военного назначения", сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен.

"Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных планов России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", - заявила Йеллен журналистам в кулуарах саммита G20 на индонезийском острове Бали.

Она сказала, что санкции будут направлены против 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников. Но при этом Йеллен отказалась предоставить более подробную информацию, в том числе назвать людей и компании, которых это коснется.

По словам министра финансов, официально о санкциях будет объявлено позднее в понедельник.

Джанет Йеллен США Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 ноября

В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

Наташа Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента Словении

Наташа Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента Словении

Число погибших при взрыве в Стамбуле выросло до шести

Жертвами столкновения двух самолетов на авиашоу в Далласе стали шесть человек

Жертвами столкновения двух самолетов на авиашоу в Далласе стали шесть человек

Четыре человека погибли при взрыве в Стамбуле

Четыре человека погибли при взрыве в Стамбуле

В центре Стамбула произошел взрыв

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 ноября

Победа в Неваде принесла демократам контроль над Сенатом США

Победа в Неваде принесла демократам контроль над Сенатом США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });