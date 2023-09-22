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Бронирование отелей через онлайн-агрегаторы в России растет хуже прогнозов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - После ухода из России крупного сервиса по бронированию размещения Booking.com на рынке онлайн-бронирования появились новые лидеры, однако доля российских сервисов растет значительно медленнее, чем ожидалось, сообщил Российский союз туриндустрии.

В РоссииПрямые продажи отелей выросли вдвое после ухода из РФ Booking.comЧитать подробнее

"Продажи гостиничных номеров через онлайн трэвел-агентства (ОТА) постепенно восстанавливаются после ухода в марте 2022 года сервиса Booking.com. По данным экспертов, сейчас на российском рынке два лидера - "Яндекс.Путешествия" и Ostrovok.ru. Но около половины номеров отели продают напрямую, а доля агрегаторов растет не так быстро, как ожидалось", - говорится в сообщении.

Как считает руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, генедиректор компании Cronwell Development Алексей Мусакин, рынок онлайн-бронирования отелей все еще в процессе трансформации, так как новым лидерам пока не удалось получить всю долю, которую ранее занимал Booking.com.

Кроме того, растет серый рынок, аренда квартир. Так, по статистике -Петербурга, максимальное число бронирований в прошлом году пришлось не на "Яндекс" и Ostrovok.ru, а на порталы "Авито.ру" и "Суточно.ру". Сейчас на все OTA, по разным оценкам, приходится до 40% рынка онлайн-бронирований средств размещения, а Booking занимал не менее 70%.

Как отметил основатель платформы для управления отелем TravelLine Александр Галочкин, после ухода Booking.com большинство туристов обратились в гостиницы напрямую.

"Это был период резкого перекоса в сторону прямых бронирований в отелях - на сайтах, по телефону или непосредственно на стойках администрации, доля таких заказов достигала 70%. Было очевидно, что долго так продолжаться не может, и действительно перекос стал уменьшаться. Сейчас доля таких заказов, по данным нашего сервиса, составляет 47%, ОТА - 53% от общего объема", - сказал эксперт.

По его словам, среди наиболее популярных сервисов, на которые приходится более половины всех бронирований онлайн - "Яндекс.Путешествия" и Ostrovok.ru.

По данным TravelLine, летом 2023 года "Яндекс" обогнал по доле Ostrovok.ru, за год увеличив свою долю почти вдвое - с 8,1% прошлым летом до 15% в июне-августе 2023-го. Лидировавший в прошлом году Ostrovok.ru снизил долю до 14,5%.

В пятерке популярных сервисов для поиска размещения по итогам лета-2023 оказались также Acase.ru (4,4%), входящий в "Академсервис", Bronevik.com (4,4%), ставший частью МТС Travel, и Zabroniryi.ru (3,9%).

Галочкин также сообщил, что за последний год отели активно подключаются к модулям бронирования, которые повышают прямые продажи на сайте гостиницы.

По данным гостиничного консолидатора Bronevik.com, число отелей и других объектов размещения в России, которые открыли продажи номеров онлайн через агрегаторы, с января по сентябрь 2023 года увеличилось на 37%. Активнее всего цифровизация продаж происходит среди кемпингов и глэмпингов. Лидеры по скорости подключения отелей - Республика Алтай, Дагестан и Чувашия, где число объектов, доступных онлайн, удвоилось.

В марте 2022 года Booking.com, а также сервис по бронированию частного жилья для туристов Airbnb прекратили работу в России. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке Booking.com принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.

Booking.com Яндекс РСТ Bronevik Airbnb Авито.ру Ostrovok.ru
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