Credit Suisse получил разрешение на бренд First Boston для нового инвестбанка

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse заключил соглашение с владельцем торговой марки First Boston и теперь сможет банку использовать ее в названии своего инвестиционного бизнеса.

Credit Suisse в октябре объявил, что выделит подразделение в сфере рынков капитала и консалтинговых услуг в отдельный бизнес в рамках масштабной реструктуризации.

Банк намеревался назвать этот бизнес First Boston, что является отсылкой к названию американского инвестбанка, контроль над которым Credit Suisse получил в конце 1980-х годов. В ходе планирования выяснилось, что торговая марка уже закреплена за сторонним бизнесом, поэтому Credit Suisse выбрал название CS First Boston, пишет Financial Times.

Юристы швейцарского банка обратились в Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) в октябре, сославшись на "сохраняющуюся блестящую репутацию марки и названия "First Boston" и связь Credit Suisse с этой маркой и названием".

На этой неделе Credit Suisse отозвал поданную заявку, заплатив владельцу торговой марки комиссионные и, таким образом, получив возможность пользоваться брендом, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудничество Credit Suisse и First Boston началось в 1978 году, когда компании создали совместное предприятие под названием Credit Suisse First Boston. В течение 1980-х годов бизнес был лидером в сфере сделок слияния и поглощения. Credit Suisse получил контроль над бизнесом в 1988 году, и его инвестиционное подразделение в Нью-Йорке продолжало работать под брендом Credit Suisse First Boston до 2005 года.

Credit Suisse уже получила ряд предложений от инвесторов, заинтересованных в CS First Boston. The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что в число инвесторов, готовящихся вложить не менее $1 млрд в новый инвестбанк, вошли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и американская частная инвестиционная компания, управляемая бывшим главным исполнительным директором Barclays PLC.

Глава совета директоров швейцарского банка Аксель Леманн на прошлой неделе сказал, что банк получил обязательства от прочих фирм в дополнение к обещанным инвестициям в размере $500 млн от неназванного инвестора. Credit Suisse не получил официального предложения ни от одной из саудовских фирм, отмечают источники.