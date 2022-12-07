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Credit Suisse получил разрешение на бренд First Boston для нового инвестбанка

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse заключил соглашение с владельцем торговой марки First Boston и теперь сможет банку использовать ее в названии своего инвестиционного бизнеса.

Credit Suisse в октябре объявил, что выделит подразделение в сфере рынков капитала и консалтинговых услуг в отдельный бизнес в рамках масштабной реструктуризации.

Банк намеревался назвать этот бизнес First Boston, что является отсылкой к названию американского инвестбанка, контроль над которым Credit Suisse получил в конце 1980-х годов. В ходе планирования выяснилось, что торговая марка уже закреплена за сторонним бизнесом, поэтому Credit Suisse выбрал название CS First Boston, пишет Financial Times.

Юристы швейцарского банка обратились в Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) в октябре, сославшись на "сохраняющуюся блестящую репутацию марки и названия "First Boston" и связь Credit Suisse с этой маркой и названием".

На этой неделе Credit Suisse отозвал поданную заявку, заплатив владельцу торговой марки комиссионные и, таким образом, получив возможность пользоваться брендом, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудничество Credit Suisse и First Boston началось в 1978 году, когда компании создали совместное предприятие под названием Credit Suisse First Boston. В течение 1980-х годов бизнес был лидером в сфере сделок слияния и поглощения. Credit Suisse получил контроль над бизнесом в 1988 году, и его инвестиционное подразделение в Нью-Йорке продолжало работать под брендом Credit Suisse First Boston до 2005 года.

Credit Suisse уже получила ряд предложений от инвесторов, заинтересованных в CS First Boston. The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что в число инвесторов, готовящихся вложить не менее $1 млрд в новый инвестбанк, вошли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и американская частная инвестиционная компания, управляемая бывшим главным исполнительным директором Barclays PLC.

Глава совета директоров швейцарского банка Аксель Леманн на прошлой неделе сказал, что банк получил обязательства от прочих фирм в дополнение к обещанным инвестициям в размере $500 млн от неназванного инвестора. Credit Suisse не получил официального предложения ни от одной из саудовских фирм, отмечают источники.

Credit Suisse First Boston Швейцария США Саудовская Аравия Аксель Леманн Barclays USPTO
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