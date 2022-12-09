Минфин изучит плюсы и минусы расчета нефтяных налогов по индикаторам СПбМТСБ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минфин изучает риск манипулятивности, а также степень репрезентативности индикаторов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), по которым предлагается рассчитывать нефтяные налоги сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что товар, поставляемый на экспорт, "не может отвязаться от экспортных цен". "Всегда есть две альтернативы - либо поставить на внутренний рынок, либо на экспорт. Поэтому, так или иначе, цена внутреннего рынка для тех отраслей, которые поставляют свою продукцию на экспорт, будет в той или иной форме зависеть от экспортных цен", - сказал он.

Комментируя предложение Санкт-Петербургской биржи по рыночным индикаторам на нефть, он отметил, что нужно изучить, как эти индикаторы формируются.

"Посмотрим их методологию и репрезентативность. Надо понимать, что сделки между взаимозависимыми лицами могут учитываться при расчете индикаторов, иначе они подвержены манипуляциям со стороны тех компаний, которые представляют информацию по ценам. Будем смотреть, подвержен ли индикатор манипулированию и насколько он репрезентативен. Если эти критерии будут выполнены - не манипулирован, репрезентативен, то будем обсуждать переход на российские индикаторы" - добавил Сазанов.

Как сообщалось, Минфин в первом квартале 2023 года оценит возможность использования в расчетах налогов и пошлин индекса СПбМТСБ или котировки российской нефти Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе FOB.

Сейчас в налоговом законодательстве прописана котировка Urals на базе CIF. Из-за введения эмбарго ЕС на импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года агентство Argus изменило подход к формированию котировки. Если раньше котировки CIF в европейских портах (средиземноморском и роттердамском) определялись в результате торгов, то теперь Argus будет публиковать цену в российских портах, то есть FOB (free-on-board), а котировка CIF будет расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию.

Ранее СПбМТСБ подчеркивала, что уже достаточно давно предлагает закрепить методику расчета НДПИ, экспортных пошлин, других обязательных платежей на основе отечественной системы, построенной на учёте данных о заключенных сделках на внебиржевой основе.