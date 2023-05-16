Imperial Brands увеличил полугодовую доналоговую прибыль на 14%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, в первом полугодии 2023 финансового года (завершилось 31 марта) увеличил доналоговую прибыль и выручку, а также повысил дивиденды.

Доналоговая прибыль компании за отчетный период составила 1,44 млрд фунтов стерлингов ($1,81 млрд) против 1,26 млрд фунтов годом ранее.

Выручка увеличилась до 15,41 млрд фунтов с 15,36 млрд фунтов.

Скорректированный показатель EBIT вырос на 28%, до 1,53 млрд фунтов с 1,2 млрд фунтов.

Imperial Brands повысила размер промежуточных дивидендов до 43,18 пенса на акцию с 42,54 пенса.

С начала 2023 года капитализация Imperial Brands снизилась на 9,5%, до 17,34 млрд фунтов, в то время как фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 4,4%.

Imperial Brands выпускает сигареты под брендами Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.