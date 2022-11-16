Глава МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновились, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает агентство Bloomberg.

По его словам, на начальном этапе прокачка будет меньше обычного объема.

Накануне вечером венгерская MOL сообщила "Интерфаксу", что прокачка по "Дружбе" в Венгрию, Чехию и Словакию приостановлена. Компания ссылалась на объяснения оператора украинской нефтепроводной системы, который утверждал, что "российская артиллерия обстреляла" трансформаторную станцию у границы с Белоруссией на Украине, которая обеспечивает электроэнергией насосную станцию нефтепровода.

Сийярто пояснял, что сам трубопровод поврежден не был, урон был нанесен трансформаторной станции, которую отремонтировать несложно.

По информации чешского трубопроводного оператора MERO, российская нефть в Чехию не прекращала поступать в связи с достаточным запасом на территории Словакии.