Brent подешевела до $91,57 за баррель

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают падать утром в четверг на смягчении геополитической напряженности.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 подешевели на $1,29 (1,39%) - до $91,57 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,60 (1,87%) - до $83,99 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1,5% на фоне ослабления геополитических рисков.

"Нефть упала после того, как в НАТО отвергли версию о ракетном ударе России по Польше, тогда как опасения по поводу спроса вернулись на повестку дня на фоне локдаунов в Китае и мрачных прогнозов для мировой экономики", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,12 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.