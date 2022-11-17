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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Brent подешевела до $90,8 за баррель на снижении геополитической напряженности

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают в четверг, внимание трейдеров после некоторого снижения геополитической напряженности вновь переключилось на оценку перспектив спроса на энергоресурсы.

Эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает Bloomberg. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют "мягкую рецессию" в экономике США в следующем году из-за подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

Снижению нефтяного рынка в четверг также способствует уверенное укрепление доллара США относительно основных мировых валют.
К 19:00 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,07 (2,23%), до $90,79 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,91 (3,4%), до $82,68 за баррель.

"Нефтяной рынок остается под давлением, поскольку Китай продолжает применять локдауны в целых регионах, чтобы сдержать рост заболеваемости, - отмечает аналитик Citigroup Франческо Марточча. - Снятие карантинных ограничений фактически остановилось, хотя правительство отменило некоторые из самых драконовских мер".

Цены на нефть в основном находятся в диапазоне $80-95 за баррель с августа и остались в нем на этой неделе, несмотря на серьезные геополитические события - попадание ракеты на территорию Польши и атаку иранского беспилотника на танкер в Оманском заливе.

Трейдеры ждут вступления в силу санкций Евросоюза на импорт российской нефти 5 декабря. Этот фактор одновременно с инициативой введения ценового потолка для нефти из России необязательно приведет к повышению цен на длительное время или к нехватке предложения сырья на мировом рынке, отмечают эксперты Kpler.

"Сам по себе этот фактор говорит в пользу подъема цен, - сказал Market Watch ведущий аналитик по сырьевому сектору Kpler Мэтт Смит. - Однако его последствия могут оказаться сдержанными, поскольку часть российской нефти будет перенаправлена на другие рынки, а не исчезнет совсем".

План введения ценового потолка для российской нефти сопровождается высокой степенью неопределенности, по-прежнему есть вероятность, что он окажется неэффективным, полагает эксперт.

Brent WTI Китай ФРС США JPMorgan Chase Польша Иран Оманский залив Евросоюз Kpler
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