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"Лензолото" сократило годовую прибыль по РСБУ в шесть раз

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Лензолото" в 2023 году получило 107,9 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщила компания. Это в шесть раз меньше, чем в 2022 году.

К результатам по РСБУ привязаны дивиденды на привилегированные акции "Лензолота", согласно уставу компании, они должны составлять не менее 6,9% от годовой чистой прибыли. Исходя из итогов 2023 года, дивиденды на "префы" могут составить не менее 7,4 млн рублей, или примерно 21 рубль на акцию.

В 2023 году "Лензолото" платило дивиденды только на "префы" и согласно уставу: 131 рубль на акцию на общую сумму 45,5 млн рублей (6,9% от чистой прибыли в 660,1 млн рублей).

За 9 месяцев 2022 года "Лензолото" выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3 508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей. По итогам 2020 года дивиденды компании составили рекордные 18,6 млрд рублей - 15 219,5 рубля на обыкновенную акцию и 3 699,27 рубля на "преф". Размер дивидендов за 2020 год определил доход от продажи структурам "Полюса" 94,4% ЗДК "Лензолото". Именно ЗДК владеет производственными активами и лицензиями, в то время как ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура.

По последним данным, на конец 2022 года, "Полюсу" принадлежало 94,79% голосующих акций ПАО "Лензолото"и 4,46% "префов".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Лензолото Полюс
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