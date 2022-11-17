Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают дешеветь утром в четверг на ослаблении геополитической напряженности.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 по московскому времени составляет $91,97 за баррель, что на $0,89 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1 (1,1%), до $92,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,53 за баррель, что на $1,06 (1,24%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $1,33 (1,5%), до $85,59 за баррель.

Снижению цен способствует ослабление геополитических рисков после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО.

Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,12 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Минэкономразвития объяснило, почему спад ВВП в III квартале оказался лучше прогноза

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

К эксперименту по курортному сбору подключат Петербург и "Сириус"

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 823 млрд руб.

Минфин разместил на аукционе рекордный объем ОФЗ-ПК на 750 млрд руб. по номиналу

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });