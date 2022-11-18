Авиакомпания "Якутия" погасит часть долга за SSJ100 за счет бюджета республики

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Часть долга авиакомпании "Якутия" перед "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) за аренду самолетов SSJ100 будет погашена за счет бюджета республики Якутия, сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих после встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым и руководством авиакомпании.

"Договорились, что с учетом сложного финансового состояния авиакомпании республика Якутия окажет необходимую помощь и погасит за счет бюджетных средств часть задолженности перед ГТЛК", - сказал Дитрих журналистам.

Всего в парке "Якутии" четыре SSJ100, их все поставила ГТЛК. Два самолета "находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы", отмечали ранее в лизинговой компании. При этом задолженность перевозчика по аренде лайнеров накопилась до 1,6 млрд рублей, а текущие платежи осуществляются частично. Стороны договорились о реструктуризации задолженности, однако "Якутия" новые условия не исполнила, сетовали в ГТЛК. Договоры аренды самолетов, находящихся не в состоянии летной годности, собирались расторгнуть.

Несмотря на "довольно тяжелое материальное состояние" и большой накопленный долг перед ГТЛК, "Якутия" предпринимает усилия, чтобы восстановить летную годность "Суперджетов", заявил Дитрих журналистам.

"Коллеги определяют сроки, которые они должны сверить с производителем, по восстановлению одного из самолетов. Мы ожидаем, что это будет первый или второй квартал будущего года. По итогам проработки и выезда наших специалистов во взаимодействии с производителем эти сроки уточним", - сказал он.

Также, по словам Дитриха, стороны договорились, что авиакомпания "в безусловном порядке" восстанавливает платежную дисциплину по текущим платежам. Для ГТЛК это "базовое условие, чтобы обсуждать какую-либо реструктуризацию".

"Считаем, что комплекс этих договоренностей дает возможность говорить, что авиакомпания "Якутия" сможет продолжить свою работу и эксплуатацию наших машин. Это обусловлено также еще и началом активной работы объединенной дальневосточной авиакомпании (25%+1 акция "Якутии" переданы в ее капитал - ИФ)", - заключил он.

"Якутия" находится "не в лучшем состоянии", но она "вышла из резкого финансового пике", заявлял в начале сентября Николаев. При этом он признавал, что требующих решения вопросов остается много, среди них - восстановление SSJ100, уплата лизинговых платежей за них, переоснащение, поддержание летной годности иностранных судов.

2021 год "Якутия" закончила с чистым убытком по РСБУ в 610 млн рублей при выручке в 10,9 млрд рублей, 2020 год - с убытком 2,8 млрд рублей и выручкой 7,4 млрд рублей. В доковидном 2019 году компания получила 140 млн рублей чистой прибыли при выручке в 11,6 млрд рублей.

"Якутия" (подконтрольна правительству республики) базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации на конец сентября, в сертификате эксплуатанта компании числились 10 самолетов: два SSJ100, по четыре Boeing 737 и Bombardier DHC-8.