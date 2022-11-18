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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Министр финансов предупредил британцев о двух сложных годах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Великобритании придется пережить два напряженных года с точки зрения экономики, заявил в радиоэфире министр финансов страны Джереми Хант. Его слова приводит Sky News.

"Следующие два года ставят непростые задачи", - сказал он, пояснив, что "это будет трудное время для всех".

По его словам, необходимо повышение налогов и сокращение расходов, чтобы вернуть экономике стабильность.

17 ноября Хант, представляя новый проект бюджета страны, отметил, что вынужден принять "сложные решения" для оптимального "пути к стабильности" экономики. Он добавил, что согласно оценкам Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобритании, рецессия в экономике страны уже началась.

Sky News отмечает, что из-за решений Ханта налоговое бремя в Британии вырастет до максимального уровня со времен Второй мировой войны. При этом остается опасность роста безработицы и сокращения британской экономики на 1,4% в 2023 году. Также OBR прогнозирует, что доходы британских домохозяйств - после вычета налогов - сократятся на 7,1% в течение следующих двух лет и достигнут минимального уровня с 1956 - 1957 годов.

Однако, уточняет телеканал, наиболее трудные решения правительство отложило до следующих всеобщих выборов, намеченных на 2024 год.

Лейбористская партия обвиняет консерваторов в десяти годах провалов в экономической политике.

Джереми Хант Минфин Великобритания
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