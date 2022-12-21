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Дефицит бюджета Великобритании в ноябре достиг рекордного для этого месяца уровня

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета Великобритании в ноябре 2022 года вырос до рекордного для этого месяца уровня в связи с крупными расходами правительства на субсидирование затрат домохозяйств и бизнеса на оплату счетов за электроэнергию.

Кроме того, расходы на обслуживание госдолга выросли из-за подъема процентных ставок.

Дефицит бюджета страны в прошлом месяце составил 22 млрд фунтов стерлингов ($26,8 млрд), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании. Это максимум для ноября с начала отслеживания данных в 1993 году и почти в три раза выше дефицита, зафиксированного годом ранее, - 8,1 млрд фунтов.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали, что отрицательное сальдо бюджета Великобритании в ноябре составит 14,8 млрд фунтов.

Как отмечают в ONS, расходы государства на программы в энергетическом секторе в ноябре составили около 7 млрд фунтов.

"Мы приняли серьезные меры, чтобы поддержать миллионы компаний и семей в Великобритании, - заявил в среду министр финансов страны Джереми Хант. - У нас есть четкий план, который поможет нам сократить темпы инфляции вдвое в следующем году, однако это потребует ряда жестких решений".

Расходы бюджета на обслуживание долга в ноябре выросли до 7,3 млрд фунтов против 2,4 млрд фунтов годом ранее и были самими высокими для ноября с 1997 года.

За восемь месяцев текущего фингода дефицит бюджета страны составил 105 млрд фунтов.

Согласно прогнозу Управления бюджетной ответственности (OBR) Великобритании, отрицательное сальдо бюджета по итогам всего фингода достигнет 177 млрд фунтов, что составит более 7,1% ВВП страны. Расходы на обслуживания долга в этом году могут достичь 120 млрд фунтов, ожидают в OBR.

Великобритания
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