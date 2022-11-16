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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в октябре подскочили на 11,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда она составила максимальные за четыре десятилетия 10,1%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 10,7%, как и респонденты Trading Economics.

Великобритания инфляция
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