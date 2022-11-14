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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Министр финансов Британии намерен объявить о повышении налогов и сокращении расходов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Джереми Хант, который на этой неделе представит парламенту обновленный проект бюджета страны, готовит меры сокращения расходов и повышение налогов, чтобы закрыть "черную дыру" в госфинансах.

"Я консервативный министр финансов, и я абсолютно ясно дал понять, что налоги будут повышены, - цитирует Ханта Market Watch. - Это очень сложно для меня, поскольку я шел в политику делать полностью противоположное".

По словам Ханта, он вынужден принимать "очень сложные решения", чтобы попытаться сдержать инфляцию и вернуть британскую экономику к стабильности. При этом он будет стремиться к тому, чтобы грядущая рецессия в экономике Великобритании была как можно более слабой.

Проект Ханта включает в себя меры, которые обеспечат бюджету до 60 млрд фунтов стерлингов ($71 млрд) за счет экономии на расходах и увеличения налогов. Это, как ожидается, позволит частично компенсировать ущерб, нанесенный экономике действиями предыдущего премьер-министра Лиз Трасс и экс-министра финансов Квази Квартенга.

Хант заявил, что будет продолжать помогать британцам с оплатой счетов за электроэнергию, как планировал делать его предшественник. Однако государственным ведомствам стоит ожидать сокращения расходов, сказал он.

Статданные, опубликованные в минувшую пятницу, показали первое за последние полтора года сокращение объема ВВП Великобритании. Экономика страны в третьем квартале текущего года снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Потребительские цены в Британии в сентябре выросли на 10,1% в годовом выражении - это максимальные темпы подъема за 40 лет.

Великобритания
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