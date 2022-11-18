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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

РФ и Китай готовят межправсоглашение о поставках газа с Дальнего Востока

РФ и Китай готовят межправсоглашение о поставках газа с Дальнего Востока
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Китай готовятся подписать межправительственное соглашение по проекту поставок газа в Китай с российского Дальнего Востока, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправкомиссии по энергетике.

Как сообщалось, 4 февраля 2022 года "Газпром" и CNPC подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту.

"Подписан договор между "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" о поставках по дальневосточному маршруту еще 10 млрд куб. м газа. В ближайшее время мы должны выйти на подписание межправительственного соглашения. Это тот проект, который будет в будущем", - отметил Новак.

Российский вице-премьер также напомнил: "Продолжаются переговоры по реализации еще одного крупного проекта - поставок по "Силе Сибири 2". Этот газ пойдет по территории Монголии в Китайскую Народную Республику. Это новый крупнейший проект мощностью до 50 млрд куб. м. газа".

"Мы переходим на взаиморасчеты в национальных валютах и в рублях, и в юанях. Как пример, поставки газа на сегодняшний день между "Газпромом" и КНР осуществляются на паритетной основе. Поставки нефти и нефтепродуктов также переходят в нацвалюты", - добавил он.

По словам Новака, с Китаем "существенно увеличился товарооборот в энергетике", в денежном выражении примерно на 64%, в физическом - примерно на 10%, в поставках нефти, газа, угля, электроэнергетике.

"Мы нацелены на будущее развитие", - добавил он.

Александр Новак Китай Дальний Восток Газпром
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