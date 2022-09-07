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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Путин заявил, что расчеты за газ с Китаем в рублях и юанях будут вести в равной пропорции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский рубль и китайский юань будут использоваться в расчетах за газ с китайской CNPC в пропорции 50 на 50, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Экономика"Газпром" и CNPC переводят оплату за поставки по "Силе Сибири" в рубли и юани"Газпром" и CNPC переводят оплату за поставки по "Силе Сибири" в рубли и юаниЧитать подробнее

Как сообщалось, во вторник "Газпром" и CNPC подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту, зафиксировав переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях.

"Новый механизм оплаты - это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения.

Покупатели из недружественных стран должны платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли - только после этого обязательство покупателя по оплате считается исполненным. Частично переводятся на рублевую оплату поставки газа в Турцию (по данным Bloomberg, сейчас идет речь о рублевой оплате 25% поставок).

Владимир Путин
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