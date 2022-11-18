Индекс потребдоверия в Великобритании в ноябре вырос на 3 пункта

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В ноябре индекс потребительского доверия в Великобритании в ноябре увеличился на 3 пункта и составил минус 44 пункта, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd.

Он растет второй месяц подряд. До этого он несколько месяцев подряд обновлял рекордные минимумы с начала ведения подсчетов, то есть с 1974 года.

Для сравнения, в ноябре 2021 года индикатор составлял минус 14 пунктов.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с октябрем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год повысился до минус 24 пункта по сравнению с минус 28 пунктов в октябре. В ноябре 2021 года он составлял минус 7 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев увеличился до минус 29 пунктов с минус 34 пунктов в прошлом месяце. Год назад его значение составляло плюс 2 пункта.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год поднялся до минус 67 пунктов по сравнению с минус 69 пунктов. При этом оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев выросла до минус 58 пунктов с минус 61 пункта в октябре. В ноябре прошлого года первый показатель составлял минус 40 пунктов, второй - минус 23 пункта.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в этом месяце достиг минус 38 пункта против минус 41 пункта в октябре. Год назад он находился на отметке минус 3 пункта.

Несмотря на повышение в ноябре "значение сводного индекса остается почти на историческом минимуме", заявил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон, слова которого приводятся в сообщении. По его мнению, "успех этого месяца, вероятно, отражает не что иное, как коллективный вздох облегчения, поскольку новый премьер-министр (Риши Сунак - ИФ) взял ситуацию под контроль после тревожных фискальных выходок, которые мы наблюдали в сентябре".

Внешние факторы мало изменились, и, поскольку инфляция в Великобритании недавно достигла нового максимума, неизбежны новые плохие новости, полагает Стейтон.

"Бюджеты домохозяйств по-прежнему окутаны огромной неопределенностью из-за новых скачков цен на продукты питания, снижения реальной заработной платы, энергоносители по-прежнему некомфортно дороги, а перспективы очередного повышения процентных ставок оказывают давление на ипотечные и арендные платежи, - отмечает он. - Потребители хотят получить праздничный коктейль из уверенности и оптимизма, а не эту мешанину из жесткой экономии и пессимизма. Хорошие новости по-прежнему в дефиците, поскольку многие люди изо всех сил пытаются справиться с пустыми кошельками во время этого затяжного и болезненного кризиса".

В исследовании GfK, проводившемся с 1 по 11 ноября по поручению Европейской комиссии, участвовали больше 2 тысяч британцев не моложе 16 лет.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2022 год составляет минус 10,2 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года - минус 49 пунктов.